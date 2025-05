Formaciones para una “final”: Así saldrán U. de Chile y Botafogo al duelo clave por los octavos de la Libertadores

Universidad de Chile y Botafogo se enfrentan este martes a las 20:30 horas en el Estadio Olímpico Nilton Santos, en un partido decisivo por el cierre del Grupo A de la Copa Libertadores. El ganador clasificará a los octavos de final, mientras que un empate también le sirve a los azules.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez llega con dos bajas importantes: Matías Zaldivia (suspendido) y Rodrigo Contreras (lesionado). Ambos serán reemplazados por Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio, respectivamente.

En tanto, Botafogo contará con el regreso de varias piezas clave, según informó Globo Esporte.

El duelo genera alta expectativa en la hinchada azul, que protagonizó un masivo “hotelazo” en Río de Janeiro para alentar al equipo en la previa. El ambiente en el estadio también promete ser intenso, con entradas limitadas para la visita ante la gran demanda.

De lograr una victoria, Universidad de Chile clasificaría como líder del grupo. Un empate también le asegura el paso a la siguiente ronda, mientras que una derrota la obliga a depender del resultado entre Estudiantes de La Plata y Carabobo.

Surreal o que faz a torcida da La U a apenas 2km do hotel de Carlo Ancelotti, no Rio, no recebimento ao time chileno que enfrenta o Botafogo amanhã

