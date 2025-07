¿A qué hora y dónde ver Fluminense vs. Chelsea por el Mundial de Clubes?

Este martes 8 de julio se jugará una de las semifinales más esperadas del Mundial de Clubes, cuando Fluminense se enfrente al Chelsea por un lugar en la gran final del certamen que se disputa en Estados Unidos.

El elenco brasileño es el único representante sudamericano que sigue en competencia, mientras que el equipo inglés quiere confirmar su favoritismo para meterse entre los dos mejores del torneo.

El partido se disputará este martes 8 de julio a las 15:00 horas (Chile).

El encuentro será transmitido por DSports y Chilevisión.

Además, estará disponible vía streaming a través de las plataformas Amazon Prime Video, DGO y DAZN App.

Who’s moving on to the #FIFACWC Final? 🔮

BUY TICKETS | https://t.co/QE1Z92ZT7e

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) July 7, 2025