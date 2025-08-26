Fiscalía Argentina afirma que por el momento no hay ninguna denuncia por presunto abuso de hinchas de la U a trabajadoras de Independiente

A la espera de una definición de la Conmebol respecto a qué pasará con la llave y las eventuales sanciones a ambos clubes, en las últimas horas se han ido despejando ciertas acusaciones de hinchas del Rojo y medios partidarios del club en contra de los barristas chilenos.

La barbarie vivida en el estadio de Independiente de Avellaneda, donde hinchas del club local se enfrentaron a fanáticos de la Universidad de Chile, en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana, sigue llenando páginas en la prensa.

A la espera de una definición de la Conmebol respecto a qué pasará con la llave y las eventuales sanciones a ambos clubes, en las últimas horas se han ido despejando ciertas acusaciones de hinchas del Rojo y medios partidarios del club en contra de los barristas chilenos.

Una de ellas dice relación con un presunto abuso sexual por parte de los chilenos hacia trabajadoras del club. Lo que, por ahora, es descartado por la Fiscalía de Argentina.

“Yo tomé una causa por separado a raíz de estos trascendidos de redes sociales y medios de comunicación, pero no tengo a ninguna persona que haya venido a declarar que le haya pasado eso”, afirmó a TyC el fiscal a cargo de los desmanes, Mariano Zitto.

El persecutor agregó que “estoy pidiendo a Independiente que me individualice a esta persona, yo le hice saber eso a (Néstor) Grindetii de Independiente si tenía algún dato y él me dijo que no era de su conocimiento”.

“El club no tiene conocimiento de eso (de un presunto abuso)”, cerró el persecutor.