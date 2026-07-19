Final del Mundial 2026: A qué hora y dónde ver en vivo el show de medio tiempo

Esta jornada final de la Copa Mundial 2026 entre España y Argentina no solo nos traerá al próximo campeón, sino que también será la primera vez en la historia del entretenimiento deportivo que en la final de la máxima cita futbolística tenga un espectáculo masivo en medio del partido.

Según confirmaron la FIFA junto con Global Citizen a través de sus redes sociales, esta final tendrá un espectáculo al estilo del Super Bowl. Este evento representa un desafío logístico: durará 17 minutos y contará con la participación de ocho artistas, entre ellos BTS, Shakira, Madonna y Coldplay.

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¿A qué hora será el show de medio tiempo?

La final entre España y Argentina se disputará a las 15:00 horas de Chile, por lo que se espera que el show comience alrededor de las 15:45 horas, una vez que concluyan los primeros 45 minutos reglamentarios (sin contar los minutos de adición).

¿Dónde ver el show en vivo?

La transmisión del partido y el show de medio tiempo podrá verse a través de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión, también a través de CHV En Vivo por su sitio web y por la aplicación MiCHV.