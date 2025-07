FIFA anuncia venta de entradas para el Mundial de Fútbol 2026: Cómo y cuándo comprarlas

La FIFA anunció que la venta de entradas para el Mundial de Fútbol 2026 comenzará en septiembre.

El torneo comenzará el jueves 11 de junio en la Ciudad de México y la final será el domingo 19 de julio en Nueva York.

Se prevé una asistencia estimada de 6,5 millones de fanáticos en lo que será la mayor Copa Mundial hasta la fecha, ya que contará con 48 equipos y 104 partidos en los tres países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México).

Want tickets to FIFA World Cup 2026™? 🏆🏟️

The first draw application window will open on Wednesday, 10 September 2025! 🤩🎟️

