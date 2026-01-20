Deportes selección chilena

FIFA Series 2026: De qué se trata el torneo en el que participará la Selección Chilena

Por CNN Chile

20.01.2026 / 16:48

{alt}

La Roja disputará los encuentros a fines de marzo.

“La Roja” es una de las 48 selecciones participantes de las seis confederaciones que tendrá lugar en la FIFA Series 2026.

La Selección Chilena conformará el grupo que componen Cabo Verde, Nueva Zelanda (anfitrión) y Finlandia. 

FIFA Series es una competencia de carácter amistoso que es organizada por el ente rector del fútbol mundial, con el objetivo de fomentar el desarrollo del fútbol global.

El primer partido de los seleccionados nacionales será ante Cabo Verde el 27 de marzo; luego se medirán ante Nueva Zelanda el 30 de ese mismo mes. 

Ambos se disputarán en Eden Park, Auckland.

Además de Chile, por el lado de Conmebol, estará Venezuela, que disputará duelos en el grupo de Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán (anfitrión).

Los encuentros de todos los grupos masculinos se disputarán en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda y Uzbekistán.

Mientras que las sedes para partidos de grupos femeninos serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

FIFA Series 2026: Así serán los grupos

Australia (AFC)
Australia (anfitrión)
Camerún
RP China
Curazao

Azerbaiyán (UEFA)
Azerbaiyán (anfitrión)
Omán
Sierra Leona
Santa Lucía

Indonesia (AFC)
Bulgaria
Indonesia (anfitrión)
Islas Salomón
San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)
Comoras
Kazajistán (anfitrión)
Kuwait
Namibia

Nueva Zelanda (OFC)
Cabo Verde
Chile
Finlandia
Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)
Guam
Islas Vírgenes Estadounidenses
Puerto Rico (anfitrión)
Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) – Grupo A
Estonia
Granada
Kenia
Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macao
Tanzania

Uzbekistán (AFC)
Gabón
Trinidad y Tobago
Uzbekistán (anfitrión)
Venezuela

FIFA Series 2026: Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)
Brasil (anfitrión)
Canadá
República de Corea
Zambia

Costa de Marfil (CAF)
Costa de Marfil (anfitrión)
Mauritania
Pakistán
Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)
Nepal
RD del Congo
Selección de la OFC
Tailandia (anfitrión)

DESTACAMOS

Negocios SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío

LO ÚLTIMO

Deportes FIFA Series 2026: De qué se trata el torneo en el que participará la Selección Chilena
Educación superior: ¿Cómo funciona derecho a retracto para estudiantes de primer año?
Boric viajará a La Araucanía para coordinar respuesta ante incendios: Hay 5 focos y más de 2 mil hectáreas consumidas
Kast anunciará hoy a su gabinete: Los nombres que serán parte del futuro Gobierno
Incendios forestales: Diputados UDI solicitarán sesión especial en el Congreso y piden al Gobierno “transparentar” los recursos para el plan de reconstrucción
¿Cuál será la máxima este miércoles? Revisa el pronóstico del tiempo en Chile para este 21 de enero