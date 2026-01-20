FIFA Series 2026: De qué se trata el torneo en el que participará la Selección Chilena

La Roja disputará los encuentros a fines de marzo.

“La Roja” es una de las 48 selecciones participantes de las seis confederaciones que tendrá lugar en la FIFA Series 2026.

La Selección Chilena conformará el grupo que componen Cabo Verde, Nueva Zelanda (anfitrión) y Finlandia.

FIFA Series es una competencia de carácter amistoso que es organizada por el ente rector del fútbol mundial, con el objetivo de fomentar el desarrollo del fútbol global.

¡Amistosos Internacionales confirmados para #LaRoja 🇨🇱! Como parte de la Fecha FIFA de marzo, la Selección Chilena se medirá ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿 en Auckland 📍#SiempreConLaRoja

El primer partido de los seleccionados nacionales será ante Cabo Verde el 27 de marzo; luego se medirán ante Nueva Zelanda el 30 de ese mismo mes.

Ambos se disputarán en Eden Park, Auckland.

Además de Chile, por el lado de Conmebol, estará Venezuela, que disputará duelos en el grupo de Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán (anfitrión).

Los encuentros de todos los grupos masculinos se disputarán en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda y Uzbekistán.

Mientras que las sedes para partidos de grupos femeninos serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.

FIFA Series 2026: Así serán los grupos

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curazao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) – Grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) – Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela

FIFA Series 2026: Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (anfitrión)

Canadá

República de Corea

Zambia

Costa de Marfil (CAF)

Costa de Marfil (anfitrión)

Mauritania

Pakistán

Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

Nepal

RD del Congo

Selección de la OFC

Tailandia (anfitrión)