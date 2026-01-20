FIFA Series 2026: De qué se trata el torneo en el que participará la Selección Chilena

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
La Roja disputará los encuentros a fines de marzo.
“La Roja” es una de las 48 selecciones participantes de las seis confederaciones que tendrá lugar en la FIFA Series 2026.
La Selección Chilena conformará el grupo que componen Cabo Verde, Nueva Zelanda (anfitrión) y Finlandia.
FIFA Series es una competencia de carácter amistoso que es organizada por el ente rector del fútbol mundial, con el objetivo de fomentar el desarrollo del fútbol global.
¡Amistosos Internacionales confirmados para #LaRoja 🇨🇱!
Como parte de la Fecha FIFA de marzo, la Selección Chilena se medirá ante Cabo Verde 🇨🇻 y Nueva Zelanda 🇳🇿 en Auckland 📍#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/VbA28pONDQ
— Selección Chilena (@LaRoja) January 19, 2026
El primer partido de los seleccionados nacionales será ante Cabo Verde el 27 de marzo; luego se medirán ante Nueva Zelanda el 30 de ese mismo mes.
Ambos se disputarán en Eden Park, Auckland.
Además de Chile, por el lado de Conmebol, estará Venezuela, que disputará duelos en el grupo de Gabón, Trinidad y Tobago y Uzbekistán (anfitrión).
Los encuentros de todos los grupos masculinos se disputarán en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda y Uzbekistán.
Mientras que las sedes para partidos de grupos femeninos serán Brasil, Costa de Marfil y Tailandia.
Australia (AFC)
Australia (anfitrión)
Camerún
RP China
Curazao
Azerbaiyán (UEFA)
Azerbaiyán (anfitrión)
Omán
Sierra Leona
Santa Lucía
Indonesia (AFC)
Bulgaria
Indonesia (anfitrión)
Islas Salomón
San Cristóbal y Nieves
Kazajistán (UEFA)
Comoras
Kazajistán (anfitrión)
Kuwait
Namibia
Nueva Zelanda (OFC)
Cabo Verde
Chile
Finlandia
Nueva Zelanda (anfitrión)
Puerto Rico (Concacaf)
Guam
Islas Vírgenes Estadounidenses
Puerto Rico (anfitrión)
Samoa Estadounidense
Ruanda (CAF) – Grupo A
Estonia
Granada
Kenia
Ruanda (anfitrión)
Ruanda (CAF) – Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macao
Tanzania
Uzbekistán (AFC)
Gabón
Trinidad y Tobago
Uzbekistán (anfitrión)
Venezuela
Brasil (CONMEBOL)
Brasil (anfitrión)
Canadá
República de Corea
Zambia
Costa de Marfil (CAF)
Costa de Marfil (anfitrión)
Mauritania
Pakistán
Turcas y Caicos
Tailandia (AFC)
Nepal
RD del Congo
Selección de la OFC
Tailandia (anfitrión)
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.