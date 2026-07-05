FIFA habilita a Folarin Balogun para enfrentar a Bélgica tras suspender su sanción

La selección de Estados Unidos recibió una noticia clave de cara a los octavos de final del Mundial 2026. La FIFA informó este domingo que Folarin Balogun podrá jugar frente a Bélgica, luego de suspender la sanción que debía cumplir tras haber sido expulsado en el compromiso anterior.

En un comunicado, el organismo confirmó que “El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle”.

Para adoptar la medida, la FIFA aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario, determinando que la suspensión automática derivada de la tarjeta roja quede en suspenso durante un período de prueba de un año.

El atacante había sido expulsado el miércoles pasado durante el encuentro de dieciseisavos de final frente a Bosnia-Herzegovina. La acción generó controversia después de que las repeticiones mostraran que el jugador pisó de manera involuntaria la parte posterior de la pierna de un rival.

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, una tarjeta roja implica no solo la expulsión inmediata del partido, sino también la suspensión automática para el siguiente encuentro. En este caso, el Comité Disciplinario resolvió dejar sin efecto esa consecuencia.

La decisión fue celebrada por el presidente de Estados Unidos, quien publicó un mensaje en su cuenta oficial de Truth para agradecer a la FIFA “por hacer lo correcto” y revertir lo que calificó como “una gran injusticia”.

La resolución también llega después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuestionara la expulsión sufrida por Balogun. “Les sacaron una tarjeta roja injustamente. Debería haber un proceso de apelación para eso”, afirmó la semana pasada al ser consultado por el triunfo del combinado estadounidense.

No es la primera vez que la FIFA adopta una determinación de este tipo. El Comité Disciplinario ya había aplicado un criterio similar el año pasado, cuando redujo una sanción de tres partidos impuesta a Cristiano Ronaldo, reemplazándola por una suspensión de un encuentro junto con un período de prueba.