Casa de Moneda relanza venta de piezas de oro certificadas para inversión en activos físicos

La Casa de Moneda de Chile retomó la venta de piezas de oro acuñadas por la institución, con el objetivo de ofrecer un producto certificado a quienes buscan proteger y diversificar su inversión en activos físicos.

La estatal ofrece distintos formatos, y quienes estén interesados pueden ingresar al sitio web oficial de Casa de Moneda y completar un formulario de solicitud de compra.

Cada pieza cuenta con certificado de autenticidad y un número de serie único, además del respaldo de Casa de Moneda de Chile, institución con más de 280 años de historia y reconocida internacionalmente por su experiencia en seguridad, trazabilidad y credibilidad en la fabricación de productos y documentos para instituciones públicas y privadas.

El oro es un activo reconocido históricamente como reserva de valor y una de las vías tradicionales de resguardo patrimonial en escenarios de incertidumbre económica, y en este caso la particularidad está en que cada pieza es acuñada, certificada y trazable por la propia empresa estatal.

Gonzalo Goren, gerente comercial e innovación de Casa de Moneda de Chile, reforzó ese punto al señalar que el oro es un activo reconocido históricamente como reserva de valor.

“El oro es un activo reconocido históricamente como reserva de valor, y a través de estos productos se pone a disposición en un formato certificado y trazable. Es una alternativa para quienes buscan diversificar y resguardar su patrimonio en activos físicos”, aseveró.