Reforma de seguridad: Pese a reparos, senador Longton afirma que “no hay nadie que no vaya a votar a favor de la idea de legislar” en RN

El senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, abordó este miércoles la reforma de seguridad del presidente José Antonio Kast.

En conversación con Hoy es Noticia, Longton presentó algunos reparos a la reforma constitucional, pero pese a ello confirmó que “no hay nadie que no vaya a votar a favor de la idea de legislar” en la bancada de la colectividad.

#HoyEsNoticiaCNN | Andrés Longton, senador RN, por reforma constitucional para seguridad: “En RN estamos todos de acuerdo que hay que votar a favor de la idea de legislar y luego enriquecer el proyecto, para que sea más convocante”@matiburgos 💻https://t.co/YGweKA292Y pic.twitter.com/G4FmsdRIpp — CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026

“Estamos todos de acuerdo en que hay que votar a favor de la idea de legislar y después enriquecer el proyecto con indicaciones o modificaciones para que sea más convocante y cumpla con los objetivos esperados por la ciudadanía”, afirmó.

En esa línea manifestó que su principal temor en la tramitación del proyecto es que “no encontremos votos enfrente, que es precisamente donde tenemos que ir a buscar votos para que la reforma constitucional, al menos en general, pase la primera valla, porque si no, se va a tener que archivar, y para eso necesitamos cuatro séptimos“.

Al ser consultado por las críticas de partidos del oficialismo al Gobierno, que acusan una falta de trabajo legislativo en el proyecto, el legislador se sumó a estas al asegurar que “no lo hubo”.

#HoyEsNoticiaCNN | Andrés Longton, senador RN, por reforma constitucional para seguridad: “No hubo trabajo prelegislativo (…) Eso puede generar consecuencias desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de los apoyos”@matiburgos

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“No lo hubo. Y claramente, cuando no lo hay, te encuentras con la sorpresa, con cosas con las que eventualmente puedes no estar de acuerdo, y comunicacionalmente te pillan, además, de improviso; por lo tanto, eso puede generar consecuencias desde el punto de vista comunicacional y del punto de vista de los apoyos también acá en el Congreso Nacional”, explicó.

“Siempre hay que anteponer el contenido y la rigurosidad del trabajo legislativo antes que la salida comunicacional, porque la salida comunicacional te puede dar ribetes, quizás a corto plazo, muy importantes; pero si después no tienen los apoyos, los parlamentarios no conocen el contenido, y algunos ministros también están alejados de él, eso obviamente nos pone en este escenario”, sostuvo.

Los reparos de Longton a la reforma de seguridad de Kast

A pesar de que confirmó su respaldo a la propuesta del Ejecutivo, el senador también señaló los puntos con los que no está del todo de acuerdo.

Uno de ellos es el nuevo estado de excepción, el que, en su opinión, “no es necesario” debido a que con “el estado de emergencia es suficiente”. En ese sentido, enfatizó que en esta medida podrían haberse reforzado o incorporado elementos adicionales para combatir el crimen organizado y el terrorismo en el país.

“Si se quiere establecer otro estado de excepción, que ya me parece que tenemos muchos, tienes que justificar el porqué esto haría una diferencia respecto al estado de emergencia y en relación a las herramientas que se pretenden dejar establecidas en este. A mí me parece que las diferencias no son sustanciales“, comentó.

Agregó que le “parece que son un exceso los días (de extensión) de 120 a 240, sin el control del Congreso. Eso obviamente repercute en que no hay el contrapeso suficiente a una función que sería muy presidencialista, y eso obviamente me parece peligroso desde el punto de vista de la cantidad de días; por lo tanto, hoy no encuentro mayor justificación para la creación de un nuevo estado de excepción constitucional”.

#HoyEsNoticiaCNN | Andrés Longton, senador RN, por nuevo estado de excepción propuesto en la reforma constitucional para seguridad: “No encuentro mayor justificación para la creación de un nuevo estado de excepción constitucional”@matiburgos

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Además, criticó la medida que busca la pérdida de derechos y prestaciones financiadas por recursos públicos para condenados por delitos de connotación grave. “Como está, no me gusta la norma”.

“Puede ser legítima la sanción accesoria, pero mientras dure la condena; distinto es que se limite el acceso a la educación o a la salud, por ejemplo, para tener una atención de emergencia, porque lo que tiene que proponer el sistema es que, cuando la persona cumpla la condena, por muy grave que sea el delito, después esa persona no vuelva a reincidir, no vuelva a cometer otro delito; por lo tanto, tiene que tener herramientas”, precisó.

En esa línea, indicó que “hay que modificarla (la iniciativa) si se quiere avanzar en esa línea, y para modificarla primero hay que tener claridad respecto a lo que se busca”.

“Porque una cosa es cumplir la condena —y hay sanciones, la sanción principal más la accesoria, que podemos discutir cuál puede ser respecto a pérdida de derechos o bien no tener acceso a ciertas prestaciones—, pero después, cuando se cumple la condena, me parece inadecuada esta especie de doble sanción permanente en la que va a quedar la persona cuando esté en libertad, sobre todo cuando no tenemos el alcance de esta”, cuestionó.

#HoyEsNoticiaCNN | Andrés Longton, senador RN, por perdida de derechos a condenados propuesto en la reforma constitucional para seguridad: “Cuando se cumpla la condena, me parece inadecuada esta especie de doble sanción permanente cuando la persona está en libertad”@matiburgos… pic.twitter.com/ZDN064Hfom — CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026

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