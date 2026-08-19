Gobernador de Tarapacá pide investigar falta de alerta oportuna por activación de quebradas: Envió oficio al Ministerio del Interior

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la emergencia que afecta a la zona norte del país.

En ese contexto, el gobernador señaló que entre las comunas más afectadas de la región destacan Iquique y Alto Hospicio. De hecho, detalló que el pasado martes hubo un momento en que ambas comunas quedaron incomunicadas, luego de que la conectividad en las rutas se viera afectada por el sistema frontal.

Sobre la situación, explicó que dos conexiones relevantes sufrieron dificultades: la Ruta 16 (antigua) y la nueva Ruta 504, que unen Iquique y Alto Hospicio. Actualmente, aclaró que “se ha ido recuperando paulatinamente la conectividad”.

En paralelo, indicó que los municipios se han desplegado en distintas comunas para realizar un levantamiento de las afectaciones a la comunidad. De manera preliminar, se registran más de 800 personas damnificadas y cerca de 150 viviendas con daños importantes.

Respecto del diálogo con el presidente José Antonio Kast, sostuvo que una de las solicitudes que realizarán al Ejecutivo es evaluar un estado de catástrofe.

“Un estado de catástrofe podría permitir agilizar las herramientas e instrumentos del Estado para comenzar la recuperación de distintas infraestructuras y atender las viviendas que han sido dañadas. Además de las familias que requieren el apoyo”, concluyó.

“No existió una alerta oportuna y nos parece importante investigar eso”

Por otro lado, el gobernador de Tarapacá adelantó en CNN Chile que se envió un oficio al Ministerio del Interior con el objetivo de que se inicie un proceso de investigación respecto de la activación de quebradas, en concreto en el sector de la Zona Franca, específicamente en Esmeralda.

“Mientras las autoridades del nivel central se coordinan con algunas autoridades del nivel regional y se toman decisiones, vemos que muchas de las decisiones fueron no oportunas y, al parecer, por la información que hemos levantado, puso en riesgo la vida de las personas o, derechamente, no se contaba con la información suficiente para poder accionar”, describió.

En esa línea, aclaró: “Estamos hablando del trabajo de la Delegación Presidencial, Senapred, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección General de Aguas”.

Y concluyó: “Aquí ocurrió algo muy particular: nosotros nos enteramos y también lo han manifestado los alcaldes de que las alertas (se emitieron) muy tarde, cuando ya las quebradas estaban activadas. No existió una alerta oportuna y eso es algo que nos parece importante investigar para poder despejar si existieron decisiones equivocadas respecto a esta materia”.