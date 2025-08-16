Fernando Zampedri pone fin a la maldición y anota por primera vez en el Monumental

El goleador cruzado aprovechó un error de Fernando de Paul para marcar su primer gol en el Estadio Monumental

Colo Colo y Universidad Católica disputan la edición 188 del clásico en el Estadio Monumental.

Cuando apenas corrían 23 segundos del inicio del encuentro, Cristian Cuevas aprovechó la displicencia de Fernando de Paul para abrir el marcador.

Los cruzados volvieron a enmudecer el recinto albo a los 12 minutos, luego de que Tomás Asta-Buruaga aprovecha un tiro de esquina y, nuevamente con complicidad de Fernando De Paul, marcara la segunda anotación.

Fin de la maldición para Zampedri

El marcador se convirtió en una transitoria goleada tras la anotación del argentino nacionalizado chileno, Fernando Zampedri.

El pentagoleador del fútbol chileno marcó tras un rebote del portero cacique, dejando el marcador 3-0 en 33 minutos jugados.

Con este tanto, el “toro” rompe una maldición que lo acompaña desde que llegó a suelo chileno en 2020, ya que a pesar de ser el goleador histórico de la UC con 133 tantos, y además ser el único pentagoleador de la historia de la primera división chilena, jamás había marcado en el Estadio Monumental.

Con este tanto el delantero cruzado llega a los 10 goles en el presente torneo, liderando una vez más la tabla de goleadores.

Revisa la anotación