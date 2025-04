Fernando Gago aclara castigo a Carlos Palacios y define su rol en Boca: “No es un 10 clásico”

El técnico del cuadro xeneize explicó la sanción tras el episodio de indisciplina del chileno y detalló la posición en la que mejor rinde.

A dos semanas del episodio de indisciplina protagonizado por Carlos Palacios en Boca Juniors, el técnico del equipo argentino, Fernando Gago, volvió a referirse al caso del delantero chileno, quien fue marginado de un partido luego de no asistir a un entrenamiento.

“Son reglas de convivencia que se ponen desde el primer día. Hay un reglamento interno donde cada uno tiene responsabilidades. Carlos no llegó y yo tomé la decisión de que no juegue. La semana siguiente empezó a entrenar normal”, explicó Gago en entrevista con ESPN.

El estratega confirmó así que la sanción fue puntual y que Palacios ya retomó sus actividades con el plantel tras haber quedado fuera del duelo ante Newell’s Old Boys por decisión técnica.

Además, el DT se refirió a la función táctica del ex jugador de Colo Colo dentro del esquema de Boca. “Nosotros sabemos que lo encontramos detrás de los internos, así puede habilitar a los delanteros. Palacios es un volante ofensivo o el antiguo diez, pero no de enganche, sino más posicionado por la izquierda. No es el 10 clásico”, señaló.

Carlos Palacios ha tenido una presencia irregular en el conjunto xeneize desde su llegada, alternando titularidades con suplencias. El club se prepara ahora para enfrentar a Belgrano este sábado 12 de abril a las 19:30 horas, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Se espera que la “Joya” esté disponible para ese encuentro.