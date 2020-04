César Reyes, ex jugador de Colo Colo durante la recordada y exitosa campaña de 2006, en la actualidad está dedicado a combatir el coronavirus desde la Posta Central. ¿Cómo llegó ahí?

Su arribo al mundo de la medicina fue a través de la kinesiología, ya que desde joven, en paralelo al fútbol, estudió la carrera y eventualmente decantó por el delantal médico en lugar de los botines.

Eso sí, antes de la decisión, Reyes de 31 años, pasó por algunos clubes además del cuadro albo, como Deportes Concepción, Antofagasta y Barnechea. En este último fue dirigido por Mario Salas, quien en un momento de la campaña le sugirió que dejara la carrera kinesiológica para que se dedicara de lleno al fútbol.

Lee también: Manchester United estaría buscando fichar a Vidal: Se sumaría a Edu Vargas en difícil récord

Claramente, el entonces jugador no le hizo caso y hoy es un asistente más de la salud que está en la primera línea luchando contra el COVID-19.

“Llevo más de 4 años y medio en la posta trabajando con virus y bacterias en el área de servicios críticos”, señala un orgulloso César Reyes, quien, de haber seguido en el fútbol, probablemente aun estaría activo por un tema de edad.

En 2006 debutó en Colo Colo bajo el alero de Claudio Borghi, en un equipo plagado de figuras emergentes como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Matías Fernández y el Chupete Suazo.

Lee también: ANFP y CDF organizan torneo de eSports con futbolistas profesionales como protagonistas

Luego de pasar por varios clubes del sur del país y recalar en Barnechea, Reyes se retiró del fútbol a los 23 años para dedicarse por completo a la kinesiología.

Su realidad actual es otra y su ex DT no dudo en admirar su labor: “Me genera mucho orgullo que trabaje en la Posta Central, no sólo porque lleva más de cuatro años, sino porque lo hace expuesto a esta enfermedad, mucho más que nosotros”, reconoció Borghi, actual comentarista deportivo de CDF.

César Reyes dejó la cancha y ahora su rival no es otro que una de las pandemias más grandes de la historia, combatiéndola desde el servicio de medicina física y rehabilitación, donde manipula equipos de ventilación mecánica, los que podrían ser clave en el rescate de vidas conforme se dé el avance de la enfermedad en Chile.