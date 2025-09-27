Estos son todos los partidos de Chile Sub 20 en el Mundial: Fechas, rivales y horarios

La selección chilena Sub 20 comienza su camino en el Mundial con un debut frente a Nueva Zelanda y continuará su participación ante Japón y Egipto, buscando superar su mejor actuación histórica en la categoría.

La selección chilena Sub 20 comenzará este sábado su participación en el Mundial de la categoría, con el objetivo de consolidar a una nueva generación de futbolistas y buscar un hito histórico en la competición juvenil.

El equipo dirigido por Nicolás Córdoba integra el Grupo A, donde debutará enfrentando a Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre, en un partido que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, sede de todos los encuentros de la Roja en el torneo.

Tras su estreno, Chile se medirá con Japón el 30 de septiembre y cerrará la primera fase frente a Egipto el viernes 3 de octubre. La selección chilena buscará superar su mejor actuación histórica en el Mundial Sub 20, que data de 2007, cuando alcanzó el tercer lugar.

En caso de avanzar, los octavos de final se disputarán los días 7 y 8 de octubre, mientras que los cuartos de final están programados para el 11 y 12 de octubre. La semifinal será el 15 de octubre, el partido por el tercer lugar el 18 de octubre, y la gran final se jugará el 19 de octubre.

La Roja Sub 20 espera comenzar con el pie derecho su camino en el certamen y ratificar la proyección de una generación que busca dejar huella en el fútbol chileno.