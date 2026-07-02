España vs. Austria por el Mundial 2026: hora y dónde ver

España y Austria se enfrentarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.

El partido se disputará en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.

A qué hora juega España vs. Austria por el Mundial 2026

El partido entre España y Austria está programado para este jueves 2 de julio, a las 15:00 horas de Chile.

El ganador del cruce avanzará a octavos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido entre Portugal y Croacia.

Dónde ver España vs. Austria en vivo

El encuentro entre España y Austria será transmitido en TV abierta por Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 14:00 horas.

Además, el partido podrá verse por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO y Paramount+.

Cómo llegan España y Austria al partido

España llega a esta fase tras ganar el Grupo H y mantener su arco en cero durante la primera ronda del torneo.

Austria, en tanto, clasificó desde el Grupo J y buscará dar el golpe ante una de las selecciones favoritas de la llave.

El duelo marcará el inicio de una jornada que también tendrá los partidos de Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia por la ronda de los 32 mejores.