España vs. Austria por el Mundial 2026: hora y dónde ver

España y Austria se enfrentarán este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de eliminación directa.
El partido se disputará en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, y definirá a uno de los clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo.
A qué hora juega España vs. Austria por el Mundial 2026
El partido entre España y Austria está programado para este jueves 2 de julio, a las 15:00 horas de Chile.
El ganador del cruce avanzará a octavos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del partido entre Portugal y Croacia.
Dónde ver España vs. Austria en vivo
El encuentro entre España y Austria será transmitido en TV abierta por Chilevisión, que iniciará su cobertura desde las 14:00 horas.
Además, el partido podrá verse por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO y Paramount+.
Cómo llegan España y Austria al partido
España llega a esta fase tras ganar el Grupo H y mantener su arco en cero durante la primera ronda del torneo.
Austria, en tanto, clasificó desde el Grupo J y buscará dar el golpe ante una de las selecciones favoritas de la llave.
El duelo marcará el inicio de una jornada que también tendrá los partidos de Portugal vs. Croacia y Suiza vs. Argelia por la ronda de los 32 mejores.
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