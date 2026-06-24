Escocia vs. Brasil por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles por la tercera y última fecha del Grupo C del Mundial 2026.
El duelo aparece como uno de los partidos destacados de la jornada, con la Verdeamarela buscando asegurar el liderato de la zona y el elenco europeo intentando sumar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.
Brasil llega a este compromiso tras igualar en su debut ante Marruecos y vencer a Haití, mientras que Escocia derrotó al cuadro haitiano en su estreno y luego cayó frente a Marruecos.
¿Cuándo y a qué hora juegan Escocia vs. Brasil?
El partido entre Escocia y Brasil se disputará este miércoles 24 de junio, a partir de las 18:00 horas de Chile.
El encuentro se jugará en el Miami Stadium, denominación mundialista del Hard Rock Stadium, ubicado en Miami, Estados Unidos.
¿Dónde ver el partido en Chile?
En Chile, el duelo podrá verse por Chilevisión en televisión abierta.
Además, estará disponible por DSports en televisión de pago y vía streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
Las coordenadas del partido
- Partido: Escocia vs. Brasil.
- Fecha: miércoles 24 de junio.
- Hora: 18:00 horas de Chile.
- Grupo: C.
- Estadio: Miami Stadium / Hard Rock Stadium.
- TV abierta en Chile: Chilevisión.
- TV de pago: DSports.
- Streaming: DGO, Paramount+ y Disney+ Premium.
En paralelo a este encuentro, Marruecos enfrentará a Haití, también por la última fecha del Grupo C.
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