“Es una reliquia”: Aníbal Mosa mostró zapatos y prótesis dental del fundador de Colo Colo tras exhumación

Una jornada histórica se vivió ayer con el traslado hasta el Mausoleo de Viejos Cracks de Colo Colo de Juan Quiñones, uno de los fundadores del club albo.

Uno de los momentos más especiales fue cuando se abrió el ataud, ante lo cual Aníbal Mosa, presidente del cuadro popular, rescató unos zapatos y una prótesis dental del fundador albo.

Tras lo cual, procedió a mostrar los elementos personales a la prensa y asistentes en el cementerio de Constitución, incluso se sacó selfies con algunos hinchas presentes en el campo santo.

“Ahí están los zapatos de Don Juan, y ahí está la prótesis dental de Don Juan Quiñones, que estos los vamos a poner en una caja de vidrio y los vamos a llevar al Museo de Colo-Coro. Así que miren, una reliquia. Miren los zapatos de Don Juan”, dijo Mosa con orgullo.