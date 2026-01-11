Deportes ironman

“Es un tremendo desafío”: Ministro Pizarro participa en el Ironman 70.3 de Pucón y destaca el valor del deporte colaborativo

Por CNN Chile

11.01.2026 / 10:12

El secretario de Estado compitió en la modalidad de postas en el Ironman 70.3 de Pucón y, en diálogo con CNN Chile Deportes, destacó el impacto del evento en la promoción de la actividad física, el trabajo en equipo y el desarrollo deportivo a nivel nacional.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, participó este domingo en una nueva edición del Ironman 70.3 de Pucón, instancia en la que compitió en la modalidad de postas junto a su equipo, en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país.

En conversación con CNN Chile Deportes, el secretario de Estado calificó la experiencia como un desafío exigente, subrayando la importancia de la preparación constante que requiere este tipo de competencias.

Es un tremendo desafío. Esta actividad requiere una preparación permanente. Yo realizo esta parte de la posta porque es lo que tradicionalmente hago, pero aquí hay un elemento muy importante, que es la península, donde hay que aplicar los mejores esfuerzos posibles”, señaló.

Pizarro también destacó el entorno y la energía que rodea al evento, enfatizando su impacto más allá de lo estrictamente competitivo. “Este entorno y la efervescencia que se da en este evento es realmente excepcional. De eso nos nutrimos para poder completar nuevamente la prueba”, afirmó.

En esa línea, el ministro puso énfasis en el carácter inclusivo y motivador del Ironman, tanto para quienes compiten como para quienes siguen la carrera desde fuera.

“No es solo vivir la actividad para quienes participan, sino también para quienes tienen la opción de seguirla, observarla, verla en televisión y motivarse. Aquí hay participantes de 50, 60 y más años, lo que es una muy buena demostración para perseverar en la actividad física, el autocuidado y el trabajo en equipo”, sostuvo.

Respecto de la modalidad de postas, Pizarro recalcó su valor colaborativo. “Esto promueve poder trabajar en conjunto, buscar un amigo entusiasta por la natación, la bicicleta o la corrida, y estructurar un buen equipo. La invitación es a que más personas se sumen”, indicó.

Finalmente, el ministro valoró la proyección de este tipo de competencias a nivel nacional, recordando que existen nuevos eventos planificados en otras zonas del país, incluido el norte. Además, vinculó estas experiencias con los procesos de preparación deportiva y olímpica.

Vivir estas instancias, tener este nivel competitivo y distintos escenarios contribuye a la formación y a la detección de nuevos talentos. Lo hemos visto también en lugares como Valdivia, donde estos eventos se han desarrollado de muy buena forma”, concluyó.

