“Es un orgullo”: Manuel Pellegrini habla sobre la posibilidad de dirigir a La Roja

"Siempre será especial que tu país piense en ti para un cargo así", manifestó el actual DT del Real Betis.

Para nadie es un secreto que en la selección chilena les gustaría que Manuel Pellegrini llegara a ser el candidato principal para ser el entrenador.

Y es que el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, dijo que hay un “interés” en el organismo por una posible llegada a Chile del actual DT del Real Betis, en España.

Si bien Pellegrini no ha renovado su continuación, hasta el momento no se ha confirmado nada.

De todos modos, el técnico abordó estas declaraciones, manifestando que “el hecho de que Chile quiera que yo sea su entrenador es un verdadero orgullo, sobre todo porque es mi país”.

“Hemos tocado muchas veces el tema sobre volver, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá en Betis”, añadió.

Además, Pellegrini aseveró que no ha leído la noticia, pero que esta “no tiene mayor trascendencia en lo inmediato”.

“Lo que sí es cierto es que siempre es un orgullo que uno tenga esa posibilidad de ser seleccionador de su país (…) El hecho de que Chile quiera que yo sea su seleccionador es un honor. Llevo mucho tiempo fuera, y siempre será especial que tu país piense en ti para un cargo así”, expresó el DT.