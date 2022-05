Esta semana, se jugaron los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, y el defensa chileno, Paulo Díaz, fue el protagonista de un grave error que produjo la eliminación de River Plate de la competencia.

Con Monumental repleto, Tigre logró la tercera victoria como visitante ante River en toda su historia. Con un temprano gol a los 5 minutos de partido, la primera mitad que terminó 1-0 a favor de los visitantes. De la misma manera, a los 13 minutos de la segunda mitad, llegaría al empate de manera transitoria para River, a través de Enzo Fernández.

Sin embargo, a los 66 minutos de partido, Paulo Díaz trató de salir desde el fondo pero cometió un grave error al intentar dar un pase que fue interceptado por el delantero de Tigre, Facundo Colidio. En un último esfuerzo del chileno por intentar recuperar el balón, resbala, lo que termina en una gran definición del atacante y, en consecuencia, la eliminación del Millonario de la Copa de la Liga Profesional de Argentina.

Increíble error de Paulo Díaz y gran definición de Facundo Colidio para el 2-1 definitivo de Tigre ante River en el Monumental. #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/G9jptqTTPK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 12, 2022

El capitán de River, Enzo Pérez, en declaraciones entregadas a TNT Sports, se refirió al desempeño del equipo: “Regalamos 45 minutos. Creo que donde no entramos bien en el partido, no entramos como teníamos que entrar y sabiendo las cosas que nos estábamos jugando. Cuando no estás concentrado o metido en una definición donde si te equivocas, quedas afuera, pasan estas cosas”.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya eliminados de la Copa de la Liga, están con los ojos puestos en la próxima fecha de la Copa Libertadores que se disputará el 19 de mayo, donde enfrentarán a Colo – Colo.

Mientras Tigre se tendrá que medir este domingo contra Argentinos Juniors, que se impuso en una tanda de penaltis por 4-3 a Estudiantes de La Plata, y la otra semifinal se jugará este sábado entre Boca Juniors y Racing Club, equipo donde milita Eugenio Mena.