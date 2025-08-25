Enzo Piero Caszely: “Estoy orgulloso de mi papá, pero alguna vez quise cambiarme el apellido”

El hijo de Carlos Caszely admitió que en su juventud pensó en dejar atrás el apellido por las constantes comparaciones. Hoy busca consolidar al fútbol femenino de Colo Colo como subgerente de la rama.

Enzo Piero Caszely (42) abrió su intimidad en una entrevista con Las Últimas Noticias, donde reconoció que el peso del apellido lo llevó en algún momento a pensar en cambiárselo. “Estoy orgulloso de mi papá, pero alguna vez quise cambiarme el apellido”, confesó el hijo del ídolo albo Carlos Caszely.

El actual subgerente del fútbol femenino de Colo Colo explicó que en su juventud las comparaciones lo agobiaban: “Desde chico me llamaban Piero, se usó poco Caszely. Después claro, superé esa etapa. Con los años aprendí a valorar lo que significa”.

Su ingreso al club ocurrió tras presentar un proyecto a Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls, quienes lo incorporaron a la administración. Con el tiempo se le encomendó el desafío de fortalecer la rama femenina, tarea en la que hoy concentra sus esfuerzos.

“De mi papá saqué lo rebelde y contestatario”, expresó, aunque subrayó que ha buscado un camino propio: estudió educación física, administración y programas de liderazgo, y hoy proyecta consolidar a las “albas” para volver a pelear la Copa Libertadores. “Queremos devolverle protagonismo al equipo y profesionalizar la estructura”, afirmó.

Caszely también repasó su relación con la hinchada y el recuerdo constante de su padre: “Es incómodo a veces, pero lo acepto. Si salgo con él a la calle, la gente siempre se acerca, aunque yo no haya hecho nada. Con el tiempo uno lo asume con orgullo”.