Entrevista con Juan Martín del Potro: “El “Chino” Ríos era un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho ver jugar”

En conversación exclusiva desde Nueva York con CNN Chile y Clay Magazine, el extenista recordó la obtención de su único Grand Slam y le dedicó sentidas palabras a Marcelo Ríos, además de confesar su alivio al no tener que medirse con potencias actuales como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

En su actual faceta como comentarista televisivo para ESPN, Juan Martín del Potro sabe que carga con una gran responsabilidad. Tiene la marca de ser el último tenista no nacido en Europa en ganar un Grand Slam. Eso ocurrió en 2009, cuando con solo 20 años, le ganó a la leyenda Roger Federer. “Un gran récord, ¿no? No sé, casi 80 Grand Slam creo, pero me parece que en este torneo esa estadística se puede romper. Vamos a ver si Shelton o Tiafoe son capaces de ganar este Grand Slam. Creo que la oportunidad está para los cuatro semifinalistas, vamos a ver quién se queda con la copa“, señaló el trasandino en entrevista con el periodista Sebastián Varela.

El ex número 3 del mundo también abordó el histórico debate sobre el mejor tenista sudamericano. Una disputa que tiene a Guillermo Vilas y Gustavo Kuerten como principales candidatos, pero donde el propio Del Potro y el chileno Marcelo Ríos tienen algo que decir. “Podemos poner un podio de cuatro, así no nos peleamos. El “Chino” era un jugador talentosísimo, de esos que se disfrutaba mucho ver jugar. Era zurdo, hacía cosas maravillosas. Siempre recordamos cuando se convierte en número uno ganando el torneo de Miami, que en aquella época era llamado el quinto Grand Slam. Ha sido uno de los grandes del tenis latinoamericano” aseguró.

Si bien Marcelo Ríos llegó a ser número uno, no pudo ganar ninguno de los 4 torneos grandes en su carrera. Del Potro, por su parte, se quedó con el título de Nueva York, pero no alcanzó la cima del tenis mundial. “Creo que las dos cosas son memorables, son logros en los cuales uno entra en la historia del deporte, en la historia del tenis. Algunos pueden decir una cosa, otros otra, eso es muy personal. Yo siempre soñaba con ganar el US Open desde muy chico y es loco, pero el único Grand Slam que pude ganar justamente es el US Open, así que eso para mí tiene un valor inmenso”.

Juan Martín del Potro jugó su último partido oficial el 8 de febrero de 2022 en el Argentina Open. Más de 4 años han pasado desde ese momento y nuevos tenistas dominan hoy la ATP. ¿Cómo se vería Delpo en un mano a mano con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner? “Ellos son muy jóvenes, tienen mucha potencia. Creo que es mejor estar de este lado comentando sus partidos y disfrutando de su tenis, porque realmente lo que estoy viendo es una destreza física donde el cuerpo sufre muchísimo. Al final del día, cuando el tenis se acaba, tenés dolores que no son lindos, así que mejor déjame de este lado”, cerró el extenista.