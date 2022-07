(CNN) – Elena Rybakina ganó la final femenina de Wimbledon, reclamando su primer título de Grand Slam y el primero para Kazajstán.

Rybakina venció a la número 3 del mundo Ons Jabeur en tres sets en la final, viniendo de un set en contra para ganar 3-6 6-2 6-2.

La joven de 23 años, que participaba en su primera final de Grand Slam, comenzó lenta pero poco a poco encontró su ritmo y su poderoso servicio para superar a Jabeur.

Rybakina, que nació en Rusia pero ha representado a Kazajstán desde 2018, fue la finalista femenina más joven en Wimbledon desde 2015 cuando Garbine Muguruza tenía 21 años.

Pero al final de un encuentro apasionante, Rybakina fue nombrada campeona de Wimbledon.

“En unos días me daré cuenta de lo que he hecho. Ahora mismo estoy muy orgullosa de esto. No tengo ni idea de cómo celebraré, porque hemos trabajado mucho para estar aquí, pero nunca me hubiera imaginado conseguirlo. Ahora mismo es que no me creo que haya conseguido esto”, confesó.