(TNT Sports) – Byron Castillo fue el protagonista de la novela que pudo dejar a la Roja en al Copa Mundial de Qatar 2022, porque la Federación de Fútbol de Chile denunció a su par de Ecuador acusando que una supuesta nacionalidad colombiana del lateral, pidiendo los puntos ante la FIFA y, por consecuencia, el cupo en la cita planetaria.

Si bien el abogado Eduardo Carlezzo anunció que seguirá los caminos correspondientes para la apelación ante el ente rector del fútbol y el Tribunal Arbitrario de Deportes (TAS) en caso de ser necesario, tras la determinación de la FIFA el ahora jugador del León de México decidió dejar atrás la polémica.

“A pesar de todo, no hay rencor con Chile. Los quiero, acá no hay rencor, mi corazón está limpio y tranquilo”, fue su mensaje en conversación con el programa Studio Fútbol y agregó que “no debemos entrar este mundo, hay que dejar eso atrás. No hay que vivir del rencor”.

Además, el lateral derecho destacó que “hay personas chilenas que me han escrito muy bien” y habló de Víctor Dávila, el ex Huachipato y su actual compañero en la “fiera” mexicana, con quien aseguró que “no hay ningún problema”.