Elche vs Barcelona por LaLiga: Horario en Chile y dónde ver por TV y online el posible debut de Lucas Cepeda en España

Barcelona visita a Elche este sábado por la Fecha 22 del campeonato español. Revisa la hora en Chile, el estadio y las opciones de transmisión por televisión y streaming.

Elche recibe a Barcelona este sábado 31 de enero por la Fecha 22 de LaLiga de España, en un partido programado para las 17:00 horas de Chile.

El duelo se juega en el Estadio Martínez Valero y podría convertirse en el debut del delantero chileno Lucas Cepeda, comprado por el cuadro ilicitano recientemente.

Dónde ver el partido por TV y streaming

La transmisión por televisión estará disponible en el canal DSports de DirecTV.

En streaming, el encuentro se podrá ver de forma online a través de la plataforma DGO.