Deportes laliga

Elche vs Barcelona por LaLiga: Horario en Chile y dónde ver por TV y online el posible debut de Lucas Cepeda en España

Por CNN Chile

31.01.2026 / 11:57

{alt}

Barcelona visita a Elche este sábado por la Fecha 22 del campeonato español. Revisa la hora en Chile, el estadio y las opciones de transmisión por televisión y streaming.

Elche recibe a Barcelona este sábado 31 de enero por la Fecha 22 de LaLiga de España, en un partido programado para las 17:00 horas de Chile.

El duelo se juega en el Estadio Martínez Valero y podría convertirse en el debut del delantero chileno Lucas Cepeda, comprado por el cuadro ilicitano recientemente.

El partido está fijado para este sábado 31 de enero a las 17:00 horas de Chile.

Dónde ver el partido por TV y streaming

La transmisión por televisión estará disponible en el canal DSports de DirecTV.

En streaming, el encuentro se podrá ver de forma online a través de la plataforma DGO.

DESTACAMOS

País Minsal confirma hallazgo de mosquito que transmite dengue, zika y fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

LO ÚLTIMO

País Futuro ministro de Cultura de Kast anuncia suspensión de "Pase Cultural" tras denuncia de mal uso
Elche vs Barcelona por LaLiga: Horario en Chile y dónde ver por TV y online el posible debut de Lucas Cepeda en España
Johnny Herrera en picada contra encapuchados que protagonizaron incidentes en el Nacional: "Ellos no quieren al equipo, no quieren al club"
Por tercer año se incumple la meta fiscal: Hacienda confirma déficit de un 2,8% en 2025
¿Lluvia y tormenta eléctrica en Santiago este sábado? Horario y comunas donde podrían caer chubascos
Pago duplicado del Bono Marzo 2026: Quiénes lo pueden recibir y desde cuándo se deposita