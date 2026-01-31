Elche vs Barcelona por LaLiga: Horario en Chile y dónde ver por TV y online el posible debut de Lucas Cepeda en España
Por CNN Chile
31.01.2026 / 11:57
Barcelona visita a Elche este sábado por la Fecha 22 del campeonato español. Revisa la hora en Chile, el estadio y las opciones de transmisión por televisión y streaming.
Elche recibe a Barcelona este sábado 31 de enero por la Fecha 22 de LaLiga de España, en un partido programado para las 17:00 horas de Chile.
El duelo se juega en el Estadio Martínez Valero y podría convertirse en el debut del delantero chileno Lucas Cepeda, comprado por el cuadro ilicitano recientemente.
Dónde ver el partido por TV y streaming
La transmisión por televisión estará disponible en el canal DSports de DirecTV.
En streaming, el encuentro se podrá ver de forma online a través de la plataforma DGO.