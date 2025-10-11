Deportes campeona

El nuevo título que conquistó Sthepanie Vaquer y que la consagra en WWE: Cinturón tiene diamantes de 50 quilates

Por CNN Chile

11.10.2025 / 11:01

Este sábado, la actual campeona mundial femenina fue parte del Crown Jewel donde enfrentó a otra campeona femenina, Tiffany Stratton, logrando vencerla y quedándose con un nuevo título más un anillo exclusivo que la distingue como supercampeona de la WWE. 

Sthepanie Vaquer sigue haciendo historia. La nacida en San Fernando, Chile, sigue deslumbrando en WWE, la empresa de lucha libre más importante del mundo.

Una de las particularidades es que el cinturón que ganó tiene diamantes de 50 quilates incrustados, lo mismo que el anillo de campeonato.

De esta manera, La Primera sigue haciendo historia en WWE y demostrando que está al más alto nivel de la lucha libre mundial.

