El bochornoso momento del VAR en la final de la Supercopa entre la U y Colo Colo: Mostraron una jugada distinta durante minutos

Un bochornoso momento ocurrió este domingo en medio del estelar superclásico válido por la final de la Supercopa 2025 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Fue cerca del minuto 20 de la disputa que, tras un pase filtrado, el delantero azul Nicolás Guerra sacó ventaja de los centrales albos. En una movida rápida, Sebastián Vegas agarró de la camiseta al artillero azul y lo derribó cuando era el último hombre y su rival se iba directo al arco.

El árbitro contempló en un inicio que la cercanía de Villagra con la jugada era suficiente para desestimarlo como roja.

Lo vergonzoso ocurrió cuando el colegiado del VAR llamó a Felipe González a revisar la jugada. Cuando el referi se acercó al monitor, notó que la repetición que le estaban mostrando no era la correcta.

González pidió varias veces que pusieran la jugada correcta, pero por -aparentes- problemas técnicos, no eran capaces de hacerlo.

Tras mucho insistir, finalmente sí llegaron al momento correcto de la grabación. Lo que quedó fueron varios minutos de juego pausado por el fallo técnico. El árbitro decidió pintar de rojo al defensor.