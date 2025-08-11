“El 10 de la U es mejor que el 10 del City”: Streamer argentino se rinde ante rendimiento de Lucas Assadi

Y de paso, aprovechó la oportunidad para dejarle "un recado" a Colo Colo, el máximo rival de los azules: "Pero yo pongo un torneo internacional y está Universidad de Chile y Colo Colo lo ve por televisión".

Sin lugar a dudas, el nivel que está mostrando Lucas Assadi es muy alto. Y no sólo está deslumbrando a los hinchas de Universidad de Chile y del fútbol chileno, sino que también está llamando la atención en el extranjero.

Assadi se matriculó con un gol en la goleada de este sábado sobre Unión Española en el Nacional y tuvo un rol preponderante en todo el encuentro.

Es así como el reconocido streamer argentino La Cobra reaccionó al desplante del jugador nacional.

“Muy bien Assadi, eh”, aseguró el trasandino al ver el gol del 10 azul. Para posteriormente generar un debate: “Lo que juega el 10 de la U. Si yo digo que actualmente el 10 de la U es mejor que el 10 del Manchester City, ¿es un facto o una termeada?”

“Es un facto”, aseguró tajante. Y agregó: “Hoy Assadi es mejor que Grealish, 100 por 100, es un facto”.

Y fue más allá: “Para mí hoy en día Assadi está en la mesa de (Alexis) Mac Allister, de Lamine Yamal, de Mbappe”.

Y de paso, aprovechó la oportunidad para dejarle “un recado” a Colo Colo, el máximo rival de los azules: “Pero yo pongo un torneo internacional y está Universidad de Chile y Colo Colo lo ve por televisión”.