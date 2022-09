(TNT Sports) – La selección chilena sumó su cuarto partido sin poder ganar al mando de Eduardo Berizzo y tras la caída por 2-0 ante Marruecos en Barcelona, el entrenador realizó una profunda crítica al juego mostrado por sus pupilos y aseguró que deben mejorar mucho en la mitad de la cancha.

“Necesitamos un mediocampo más dinámico con situaciones de pases más claras, aún teniendo tres centrales nos costó que el pase saliera más limpio. Nos faltó tener profundidad, tener más peligro y el partido nos mostró una realidad contra un equipo que en dos meses compite en el Mundial y nosotros debemos seguir buscando fórmulas para seguir atacando con más claridad de las que atacamos hoy”, sostuvo Berizzo.

El “Toto” hizo hincapié en su análisis de que La Roja no encontró los espacios para generar daño al rival en ofensiva y las perdidas de balón en mitad de la cancha, las terminaron pagando caro, ya que siempre quedaban mal parados contra el rival.

“Nuestro rival jugó un partido muy bueno defensivamente, sus centrales sufrieron cuando pudimos correr y en el mediocampo nos cerramos bien el juego y cuando recuperaban el balón lanzaron balones a sus bandas, pero el partido no se jugó bien en el uso de la pelota, el equipo no fue profundo, no fue variado para encontrar el mejor pase, perdimos la pelota donde no debíamos perderla, Marruecos la quitaba en ese lugar y nos complicó mucho”, expuso el técnico.

“La peligrosidad la daba una perdida incorrecta del balón y eso nos obligaba a que el central no era un carrilero. El origen de la peligrosidad eran las perdidas inofensivas de balón en pases filtrados que nos obligaba a correr hacía atrás, más que la velocidad que ellos encontraban esas bandas. En el segundo tiempo estábamos bien organizados hasta el penal que nos volvió a complicar el partido”, recalcó el Toto.

Finalmente, manifestó que “soy optimista en encontrar soluciones, nuestro partido con la pelota en los pies no fue bueno, no atacamos, fue controlado por el rival, tuvimos perdidas muy peligrosas y claro que hay que seguir trabajando para adueñarnos del balón, poder atacar con profundidad y más peligro”.

