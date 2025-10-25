Artés en CNN Deportes: “Las sociedades anónimas son lo peor que le ha pasado al deporte en Chile”

En el contexto de las elecciones presidenciales, CNN Deportes ha conversado con los candidatos para conocer sus propuestas en materia deportiva. En esta oportunidad, Eduardo Artés, candidato del Partido Comunista (Acción Proletaria), detalla su visión sobre el deporte y cómo planea fomentarlo en un eventual gobierno.

“Siempre por la izquierda”, así recuerda Eduardo Artés sus inicios en el deporte en las canchas de barrio. Aunque nunca ha practicado un deporte de manera formal, el fútbol formó parte de su infancia y aún mantiene claros sus referentes.

Simpatizante de Colo Colo, señala como ídolo a Misael Escuti y considera a Carlos Caszely como el máximo referente del fútbol chileno. En el tenis, reconoce que se trata de un deporte de élite, lo que le dificulta escoger un favorito, aunque Massú, González y Ríos son para él grandes referentes nacionales.

Una crítica a la falta de políticas estatales

Artés enfatiza que su distancia con el deporte no es personal, sino una crítica hacia la ausencia de políticas estatales que fomenten su práctica.

En conversación con CNN Deportes, señaló que la práctica deportiva está limitada a familias con recursos, dejando fuera a muchos talentos potenciales del pueblo.

“Queda ausente una gran cantidad de potenciales, estrellas incluso que podríamos tener y que nunca tienen la posibilidad”, explica.

En su programa de Gobierno, la palabra “deporte” aparece solo una vez, dentro de un enfoque integral de derechos. Junto con vivienda, trabajo, cultura y recreación, busca que el deporte sea un derecho garantizado para todos.

“El deporte es tan importante como la vivienda. Hoy, el Estado entrega apenas 0,6% del presupuesto al deporte. Eso demuestra que no es algo central, y en la vida de una sociedad sana, el deporte es fundamental”, agrega.

Respecto a la promoción del deporte en la educación, propone que sea parte de un plan nacional, desde la enseñanza básica hasta la universitaria, no como actividad optativa, sino como materia que fomente desarrollo físico, integración social y formación ciudadana.

Sociedades anónimas y el negocio del fútbol

Sobre la violencia en el fútbol, vinculada a las barras y a factores sociales, Artés afirmó que se trata de una expresión de problemas estructurales: explotación, pobreza y falta de acceso al deporte.

Criticó los altos precios de las entradas y la ausencia de infraestructura, señalando que un deporte accesible y de calidad podría reducir fenómenos como el narcotráfico dentro del ámbito deportivo.

Finalmente, respecto a la participación de sociedades anónimas en los clubes de fútbol, fue categórico: “el fútbol en su origen era expresión social, de trabajadores y comunidades. Desde que se convirtió en un negociado, perdió su esencia. Las sociedades anónimas son la peor cosa que ha podido pasar en el deporte chileno”.