Deportes Copa Mundial de Fútbol 2026

Donald Trump recibe el inaugural Premio de la Paz de la FIFA en la antesala del sorteo del Mundial 2026

Por CNN Chile

05.12.2025 / 15:51

{alt}

La controvertida distinción fue entregada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la ceremonia del sorteo en Estados Unidos, generando un momento de alto impacto mediático.

En un sorpresivo movimiento durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA al presidente estadounidense Donald Trump.

La distinción, creada para reconocer “acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz”, generó un momento de gran expectación en el evento previo a la definición de los grupos del torneo que se jugará en Norteamérica.

Un premio inaugural rodeado de expectativa

La entrega del galardón confirmó las especulaciones de la prensa internacional, que en días previos ya anticipaba que Trump sería el primer condecorado.

Según reportó La Tercera, el propio Infantino había señalado públicamente que consideraba al mandatario merecedor de este reconocimiento por su papel en “unir a personas de todo el mundo”.

