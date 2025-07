Dobles mixtos del US Open: Las duplas que participarán, horarios, premios y más

Serán un total de 25 equipos los que conformarán el renovado campeonato de dobles mixtos del US Open.

En esta instancia se reunirán los mejores tenistas del circuito femenino y masculino para competir en igualdad de condiciones entre el 19 y 20 de agosto.

Y, a diferencia de años anteriores, el torneo se jugará en canchas de estadios. Los partidos del martes serán en el Estadio Arthur Ashe y en el Louis Armstrong, mientras que semifinales y la final se jugarán en el estadio Arthur Ashe la noche del miércoles.

Habrá un millón de dólares en premios para la dupla ganadora.

25 teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship.

On July 28, the top 8 teams determined by combined singles ranking will be in the field via direct entry. The remaining 8 teams will be determined via wild card and announced at a later date. pic.twitter.com/22YH2zt3m4

— US Open Tennis (@usopen) July 21, 2025