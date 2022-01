Novak Djokovic reapareció en público tras permanecer retenido durante los últimos días, luego de que el gobierno australiano lo detuviera por intentar ingresar al país sin contar con vacunación contra el COVID-19.

El juez Anthony Kelly determinó que el tenista número uno del mundo podrá defender su título en el Abierto de Australia este mes, tras anular la cancelación del visado.

Lee también: NBA: Klay Thompson volvió a jugar con los Warriors 941 días después de su último partido

El europeo dejó el centro de detención temporal en un hotel donde se mantuvo a la espera de la decisión del tribunal y se desplazó junto a su equipo hasta Melbourne Park, recinto en que se disputará el Grand Slam.

Nole optó por acudir a sus redes sociales para agradecer a sus fanáticos y también al juez que lo dejó en libertad.

“A pesar de todo lo que ha pasado la semana pasada. Quiero quedarme e intentar competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso“, publicó el serbio.

Asimismo, explicó que voló hasta Australia “para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos. Por ahora no puedo decir más, pero gracias por estar conmigo y animarme a mantenerme fuerte”.

El mensaje incluyó una fotografía del tenista junto a su staff en una de las canchas del recinto deportivo.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022