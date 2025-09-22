¡Directo a la final! Alejandro Tabilo derrota a Nakashima y buscará el título en Chengdú

El chileno venció al estadounidense Brandon Nakashima por 6-4 y 7-6 (0), logrando acceder a su primera final en el circuito ATP en lo que va de la temporada.

El tenista chileno Alejandro Tabilo (112º en el ranking mundial) hizo historia este lunes al instalarse en la final del ATP 250 de Chengdú, en China.

La primera raqueta nacional superó al estadounidense Brandon Nakashima (33º) en dos sets corridos.

Con un sólido juego, el nacional se impuso por 6-4 y 7-6 (0), alcanzando así su primera final en el circuito ATP durante la temporada.

Por el título, Tabilo deberá medirse ante el ganador del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti (9º) y el kazajo Alexander Shevchenko (96º).

La final marcará una nueva oportunidad para el chileno de seguir escalando en el ranking y consolidar su regreso a los primeros planos del tenis internacional.