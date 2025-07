El motivo médico que llevó a Diogo Jota a evitar los aviones y viajar por tierra antes del accidente fatal

La trágica muerte de Diogo Jota sigue conmocionando al mundo del fútbol. El delantero portugués del Liverpool FC falleció junto a su hermano André este jueves 3 de julio en un accidente automovilístico en Zamora, España, cuando ambos viajaban desde Portugal con dirección al Reino Unido.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P

— Premier League (@premierleague) July 3, 2025