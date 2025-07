Campeón con Portugal, recién casado y figura de la Premier: Quién era Diogo Jota, el destacado futbolista fallecido en un choque

Conmoción hay en el mundo del fútbol tras la muerte de Diogo Jota, jugador portugués que se accidentó en España junto a su hermano André Jota, quien también perdió la vida.

Nacido en Massarelos, cerca de Oporto, Diogo Jota cumplió en el Wolverhampton Wanderers y el Liverpool su sueño de niño de jugar en la Premier League.

Despuntó en el Paços de Ferreira, pasó sin hacer ruido por el Atlético de Madrid y se consolidó en el Wolves como un delantero pequeñito, pero con mucho olfato de gol, habilidad que le valió hace cinco años un traspaso al Liverpool, donde consiguió sus mayores éxitos.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P

— Premier League (@premierleague) July 3, 2025