Derbi entre chilenos en España: Alexis Sánchez anotó en la igualdad entre Sevilla y el Betis de Manuel Pellegrini

El Real Betis se enfrentó al Sevilla en Derbi que tuvo como protagonistas a tres chilenos.

En el Estadio La Cartuja se disputó una nueva edición del Derbi de Sevilla, que tuvo como protagonistas a tres futbolistas chilenos.

El cuadro local, el Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, afrontaba el clásico instalado en el quinto puesto de la Liga Española.

En tanto, el Sevilla, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la oncena titular, llegaba al compromiso en la undécima posición, lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Cuando apenas se jugaban 16 minutos del primer tiempo, tras un rebote en el área, el brasileño Antony abrió el marcador con una impecable chilena, poniendo al Betis 1-0 en el Derbi.

Más tarde, en una jugada que se gestó desde campo propio, el equipo dirigido por el “ingeniero” avanzó con pases precisos hasta que Álvaro Fidalgo amplió la ventaja a los 37 minutos de la primera mitad.

El segundo tiempo comenzó sin Gabriel Suazo, que fue remplazado por Oso; sin embargo, el protagonismo chileno en la visita no mermaría.

En el minuto 61, un centro del mismo Oso fue conectado de cabeza de forma impecable por Alexis Sánchez, para estrechar el marcador.

Sin embargo, el tocopillano fue remplazado 9 minutos después, aparentemente por un problema en su rodilla.

Cuando se jugaba el tramo final del encuentro, Isaac Romero con potente zurdazo anotó el definitivo 2-2, aguando la fiesta para el equipo local dirigido por Manuel Pellegrini.

