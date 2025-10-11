Leyenda del Real Madrid asistirá a partido de Primera B en Chile: Magallanes vs. Santiago Morning

El exdelantero neerlandés se encuentra en Chile y planea asistir este sábado al duelo de Primera B entre Magallanes y Santiago Morning en San Bernardo, invitado por el presidente del club, Cristián Ogalde.

El histórico goleador Ruud van Nistelrooy se encuentra en Chile y, según reportes periodísticos, asistirá este sábado al duelo de Primera B entre Magallanes y Santiago Morning, programado a las 12:30 horas en San Bernardo.

La visita responde a una invitación del presidente de Magallanes, Cristián Ogalde. El exfutbolista ya estuvo en el estadio el viernes para ver el triunfo de la Selección Chilena ante Perú.

Vínculos y trayectoria

Van Nistelrooy figura entre los grandes goleadores del fútbol europeo tras su paso por el Manchester United y el Real Madrid. En 2011-2012 jugó en el Málaga dirigido por Manuel Pellegrini, en la última temporada de su carrera profesional.

El neerlandés ejerce actualmente como director técnico y mantiene lazos con figuras del fútbol chileno, lo que explica su presencia en el país y su interés por el Ascenso local.

El duelo entre Magallanes y Santiago Morning suma así una visita ilustre en la recta final del campeonato de Primera B.