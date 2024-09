A 2 años del descenso: Deportes La Serena se coronó campeón ante Recoleta y aseguró su regreso a primera división

Lionel Altamirano marcó el penal decisivo del encuentro y definió el marcador por 1-0. El equipo de Erwin Durán se citará en la primera división con su clásico rival, Coquimbo Unido, que se quedó con la permanencia hace dos años en un duelo entre ambos.

(EFE) — Deportes La Serena se coronó este domingo campeón de la Primera B del fútbol chileno al derrotar por 1-0 a Recoleta y tras dos años de ausencia, garantizó su regreso en 2025 a la primera división.

El triunfo del equipo granate aunado a la derrota de Barnechea por 3-2 ante Deportes Antofagasta definió el ascenso del equipo dirigido por el entrenador y exjugador chileno Erwin Durán.

Un penalti convertido por el argentino Lionel Altamirano en el segundo tiempo del partido jugado en la ciudad de La Serena desató la celebración de los 12 mil hinchas en el estadio La Portada.

Altamirano se consagró como líder goleador del torneo de Primera B con 20, pero dejó en el aire su continuidad en el equipo. “Todos mis compañeros me llevan a hacer tantos goles. Soy un agradecido de ellos. No sé si me quede, ahora pienso en disfrutar”, dijo a la prensa chilena.

La Serena concretó su objetivo, luego de haber descendido en 2022, dominando el campeonato durante casi toda la temporada. En 26 encuentros ganó 19 veces y empató 5. Apenas perdió 2 veces.

“Se nos dio, estamos muy contentos. Fue un año duro, pero nos mantuvimos siempre arriba. La clave fue ser regulares. Tenemos un grupo humano espectacular. La ciudad se merece esto”, dijo el volante Sebastián Gallegos.

El equipo de Durán se citará en la Primera División con su clásico rival, Coquimbo Unido, que se quedó con la permanencia hace dos años en un duelo entre ambos.

Los papayeros llegaron a 62 puntos en la tabla tras la vigesimosexta fecha, lo cual es inalcanzable para sus rivales cuando restan cuatro fechas por disputar, tras lo cual se jugará una liguilla. Esta definirá el segundo cupo de ascenso.