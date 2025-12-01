Deportes Concepción vs Cobreloa: ¿Cuándo y dónde ver las finales de la Liguilla de Ascenso?

Cobreloa y Deportes Concepción se medirán esta semana para obtener el último cupo para acceder a primera división.

Este domingo se definieron los finalistas de la Liguilla de Ascenso Caixun, con infartantes partidos entre Cobreloa y San Marcos de Arica y entre Copiapó y Deportes Concepción.

Cobreloa derrotó a San Marcos por un 4-3 global, mientras que el León de Collao hizo lo suyo con un resultado global de 2-1.

Ahora, solo uno de ellos obtendrá el último cupo para acceder a la primera división del fútbol chileno.

Concepción vs Cobreloa: ¿Cuándo y dónde ver la final?

La final de ida se jugará este miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Será en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Mientras que la final de vuelta se disputará el domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas.

Será en el Estadio Zorros del Desierto.

Los partidos serán transmitidos por TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max.