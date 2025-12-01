Deportes primera b

Deportes Concepción vs Cobreloa: ¿Cuándo y dónde ver las finales de la Liguilla de Ascenso?

Por CNN Chile

01.12.2025 / 10:38

{alt}

Cobreloa y Deportes Concepción se medirán esta semana para obtener el último cupo para acceder a primera división.

Este domingo se definieron los finalistas de la Liguilla de Ascenso Caixun, con infartantes partidos entre Cobreloa y San Marcos de Arica y entre Copiapó y Deportes Concepción.

Cobreloa derrotó a San Marcos por un 4-3 global, mientras que el León de Collao hizo lo suyo con un resultado global de 2-1.

Ahora, solo uno de ellos obtendrá el último cupo para acceder a la primera división del fútbol chileno.

Concepción vs Cobreloa: ¿Cuándo y dónde ver la final?

La final de ida se jugará este miércoles 3 de diciembre a partir de las 20:00 horas.

Será en el Estadio Ester Roa de Concepción.

Mientras que la final de vuelta se disputará el domingo 7 de diciembre desde las 20:15 horas.

Será en el Estadio Zorros del Desierto.

Los partidos serán transmitidos por TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

Programas completos Segunda vuelta presidencial: Cadem reveló 16% de ventaja a Kast por sobre Jara
Fiscalía de la CPI anuncia cierre de su oficina en Caracas por falta de "progreso real" con Venezuela
Diccionario Oxford elige "rage bait" como su palabra del 2025: ¿Qué significa?
Comienza a regir la ley que aumenta sanciones al transporte informal en aeropuertos: Multas llegan hasta 100 UTM
Julio Rojas, creador de “Caso 63”, sobre los viajeros en el tiempo: “Cada vez tengo menos certezas, así que jamás digo jamás”
Excancilleres expresan preocupación por dichos de Kast en materia migratoria y apuntan a buenas relaciones con Perú y Bolivia