Denuncian insultos racistas contra jugador de Colo Colo

Los hechos ocurrieron en el partido sub 20 jugado entre Colo Colo y Cobresal.

Este sábado, Colo Colo y Cobresal se enfrentaron en el Estadio Monumental en encuentro válido por la categoría sub 20 del fútbol formativo del balompié nacional.

El partido finalizó con un 2-1 a favor del cacique, sin embargo, fue otro el hecho que hizo noticia.

Manley Clerveaux, jugador de origen haitiano y autor del empate transitorio, fue víctima de insultos racistas por parte de la hinchada visitante.

El hecho fue denunciado por la transmisión oficial Colo Colo, quienes explicaron la negativa del jugador a ser entrevistado debido a los gritos recibidos.

“Manley Clerveaux no va a participar de la entrevista porque hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él”, anunciaron en la transmisión,.

Además, agregaron que “no nos queda más que condenar cualquier insulto que tiene que ver con temas racistas y de origen”.