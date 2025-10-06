Definidos los octavos de final del Mundial Sub 20: Así quedaron todos los cruces del torneo juvenil

El certamen juvenil que se disputa en Chile entrará en su fase decisiva con duelos imperdibles entre las 16 mejores selecciones del mundo, entre ellas cuatro sudamericanas: Chile, Argentina, Colombia y Paraguay.

Este domingo quedó completamente definido el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile.

Entre los clasificados figura la selección chilena, que logró instalarse entre los 16 mejores equipos del torneo y buscará seguir haciendo historia en casa.

La “Roja” de Nicolás Córdova enfrentará este martes a México en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, a partir de las 20:00 horas, en un duelo decisivo por el paso a los cuartos de final. En caso de superar al combinado azteca, Chile podría medirse con Argentina o Nigeria, según los resultados de esa llave.

En esa misma zona del cuadro destacan los enfrentamientos entre Ucrania y España, además del choque entre Colombia y Sudáfrica, que completan el bloque superior.

Por el sector inferior, Estados Unidos se medirá con Italia, mientras que Japón enfrentará a Francia. Paraguay, el otro representante sudamericano, jugará ante Noruega, y la revelación del torneo, Marruecos, buscará su clasificación ante Corea del Sur.

Los duelos de octavos de final se disputarán entre martes y jueves, marcando el inicio de la fase decisiva del certamen juvenil que mantiene en vilo a miles de fanáticos en todo el país.