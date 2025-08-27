Streamer Davo Xeneize sorprende sumándose a la votación de las camisetas de Deportes Temuco

El popular streamer argentino, hincha de Boca Juniors, reaccionó en vivo a la segunda vuelta de votaciones para elegir las camisetas del “Pije” en la próxima temporada. Los diseños se definirán el 2 de septiembre.

El proceso para definir las camisetas oficiales de Deportes Temuco en la temporada 2025/26 entró en su segunda vuelta de votaciones y ya genera repercusión internacional. El streamer argentino Davo Xeneize, reconocido hincha de Boca Juniors y figura en Twitch, mostró en vivo las equipaciones del “Pije” y emitió su voto durante una de sus transmisiones.

La dinámica de la votación contempla las categorías Local, Visita y Edición Especial, donde las camisetas compiten por ser la más votada en cada caso. En tanto, en la categoría Porteros se elegirán tres diseños distintos para garantizar variedad de colores. Los resultados de esta etapa se darán a conocer el 2 de septiembre.

Durante su stream, Davo Xeneize reaccionó a los diseños y eligió sus preferidos, lo que generó comentarios de sus seguidores y dio mayor visibilidad al proceso participativo que impulsa Deportes Temuco.

La interacción fue rápidamente compartida en redes sociales por hinchas del club y seguidores del streamer.

“Ahora es tu turno de elegir y decidir cuáles serán las camisetas oficiales de la próxima temporada del Pije”, señala la convocatoria lanzada por la institución, que habilitó la votación a través de un formulario en línea.

Cómo votar

Los hinchas pueden participar en la segunda vuelta de votaciones hasta el lunes 1 de septiembre en los siguientes enlaces:

El club enfatizó que el orden en que aparecen las camisetas no representa la cantidad de votos obtenidos en la primera ronda, y que todos los resultados serán transparentados al finalizar el proceso.