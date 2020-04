VIDEO RELACIONADO: CHV Noticias Central, sábado 5 de abril de 2020

David Pizarro ofreció una entrevista al diario Corriere dello Sport de Italia, oportunidad que aprovechó para dar a conocer su punto de vista sobre el estallido social y la crisis que vive el país y el mundo por el coronavirus.

Sobre su actual situación por el COVID-19, el ex futbolista comentó que “nos quedamos en casa, salimos por cosas esenciales. Estoy un poco indignado, porque mientras el virus se estaba propagando, nuestro Gobierno no hizo nada”.

Luego, agradeció a los alcaldes, quienes, según él, fueron los primeros en tomar medidas ante el coronavirus. “Si las autoridades locales no hubieran intervenido, hablaríamos de una gran tragedia para el país. Me molesta, aunque realmente no debería sorprenderme”, dijo el ex jugador de la Roma y la Fiorentina.

El estallido

El “fantasista” también se refirió las masivas protestas en Chile que se extendieron hasta el inicio de la crisis sanitaria y disparó contra Sebastián Piñera: “Desde octubre hasta hace dos semanas. ¿Que está haciendo él? Envía al ejército. El resultado: 23 muertos, miles de heridos. Lo que los políticos no han entendido es que la gente no se queja por capricho. Se queja de que no hay dinero”.

Luego, sostuvo: “Vengo de una familia muy pobre, por eso entiendo a mi gente. En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo. También se aplica a otros estados de Sudamérica”.

“Aquí me etiquetan como comunista solo porque estoy con la gente, porque vivo entre personas. Pero no me importa si eres de derecha o izquierda. Solo quiero más dignidad. No estoy diciendo justicia, dignidad. Es malo decirlo, eh, porque amo a mi país. Pero no quiero que la gente vuelva a perder su libertad”, finalizó.