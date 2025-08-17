Darío Osorio brilla con gol y asistencia en triunfo del Midtjylland por la Superliga de Dinamarca

El atacante chileno fue figura en la victoria de su equipo como visitante frente al Vejle Boldklub, aportando en los dos tantos que sellaron el 2-0.

El delantero chileno Darío Osorio se transformó en la gran figura del Midtjylland este domingo, al anotar un gol y entregar una asistencia en la victoria por 2-0 frente al Vejle Boldklub por la quinta fecha de la Superliga de Dinamarca.

El duelo disputado en el Vejle Stadion se mantuvo sin goles hasta el minuto 76, cuando Osorio asistió a Franculino Djú para abrir la cuenta a favor del conjunto visitante. En el cierre del partido, el ex jugador de Universidad de Chile sentenció el resultado con un contragolpe que definió con categoría a los 90+7’, estableciendo el 2-0 definitivo.

Este es el segundo tanto de la temporada para el futbolista de 22 años, quien ya había convertido ante el Hibernian de Escocia por la tercera ronda de los playoffs de la Europa League.

Con este resultado, el Midtjylland llegó a 9 puntos y se ubicó en la segunda posición de la tabla, a solo tres unidades del líder Copenhague (12).

