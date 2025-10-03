Deportes Darío Osorio

Darío Osorio brilla en la Europa League con gran jugada y asistencia en triunfo del Midtjylland

Por CNN Chile

03.10.2025 / 07:38

{alt}

El chileno ingresó en el segundo tiempo y fue clave en la victoria 3-2 de su equipo sobre Nottingham Forest en Inglaterra, con una asistencia en el tramo final.

El Midtjylland de Dinamarca consiguió un valioso triunfo por la Europa League, derrotando 3-2 como visitante al Nottingham Forest en Inglaterra. El chileno Darío Osorio fue una de las figuras del encuentro al aportar con una asistencia decisiva.

El ex Universidad de Chile, que regresaba tras una lesión, comenzó en la banca e ingresó a los 58 minutos, cuando su equipo ya ganaba 2-1 gracias a los goles de Ousmane Diao y Mads Bech Sørensen. Dan Ndoye había igualado momentáneamente para el conjunto inglés.

Sobre el final, Osorio protagonizó la jugada del partido: recuperó un balón en su propio campo, dejó en el camino a un rival, aceleró y comandó una veloz contra. En el momento justo filtró un pase para Valdemar Andreasen, quien marcó el 3-1 a los 88′. En los descuentos, Chris Wood descontó de penal para el Forest, pero no fue suficiente.

Con este resultado, el Midtjylland mantiene campaña perfecta en el certamen europeo, con dos triunfos en dos partidos, y Osorio confirma su buen regreso en el fútbol internacional.

