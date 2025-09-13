¿Cuándo, dónde y a qué hora? Todo lo que tienes que saber de la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

Será una dura prueba para Álvarez, quien a sus 35 años no se ha visto tan dominante en sus últimos duelos y no ha ganado una pelea por nocaut desde que en noviembre de 2021 venció a Caleb Plant.

El mundo de la lucha se paraliza. Este sábado tendremos una pelea espectacular entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford.

Canelo tiene una marca de 63 victorias, 39 por nocaut, 2 derrotas y 2 empates; mientras que Crawford permanece invicto con 41 triunfos, 31 de ellos por la vía rápida, además de tener un palmarés que incluye haber obtenido los cuatro cinturones en los pesos superligero y welter.

“Sabemos que ‘Canelo’ es un rival difícil, lo conocemos a fondo. Sabemos quién es y esa es la razón por la que aceptamos esta pelea, porque así se forman las leyendas, de arriesgarse como lo estamos haciendo ahora”, señaló Crawford en la rueda de prensa antes del combate que se celebrará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

¿Cuándo es la pelea?

Este sábado 13 de septiembre.

¿A qué hora será la pelea?

El evento parte a las 19.00 en Chile, pero habrá una cartelera previa de combates.

¿Dónde puedo ver la pelea?

En Netflix.

¿Cuántas peleas hay previo al Canelo vs Crawford?

Son ocho peleas previas: