¿Cuál es la selección que lidera el ranking de planteles más caros del Mundial Sub 20?

Según Transfermarkt, Argentina lidera el ranking de planteles más caros, mientras que Chile aparece en la posición 11 con un valor de 8,15 millones de euros.

El próximo sábado 27 de septiembre comenzará en Chile el esperado Mundial Sub 20, torneo que reunirá a las principales promesas del fútbol internacional y que busca proyectar a las jóvenes estrellas hacia la élite profesional.

Uno de los aspectos que más llama la atención en la previa es la valorización de las selecciones participantes, según datos de Transfermarkt, portal especializado en el mercado de fichajes, Argentina aparece como la selección más valiosa, con un plantel estimado en 61,7 millones de euros, seguida por México (35,2 millones) y Brasil (35,2 millones).

Chile, anfitrión del certamen, ocupa el puesto 11 con un plantel avaluado en 8,15 millones de euros, por debajo de potencias como España (35,15 millones), Estados Unidos (17,75 millones) o Paraguay (15,83 millones).

Ranking de jugadores más caros

Entre los futbolistas más destacados de la competición figura el brasileño Pedro, extremo del Zenit, quien lidera el ranking individual con un valor de 12 millones de euros.

Otros jugadores de alto precio son Maher Carrizo (10 millones), Gianluca Prestianni (8 millones), Álvaro Montoro (8 millones), Obed Vargas (8 millones), Jon Martín (8 millones) y Deivid Washington (7,5 millones).

En la Roja Sub 20, el nombre propio es Lautaro Millán, tasado en 2,5 millones de euros, lo que lo convierte en el más caro del equipo nacional.

Más atrás aparecen Ian Garguez (650 mil euros), Juan Francisco Rossel (600 mil), Rodrigo Godoy (550 mil), además de Emiliano Ramos y Francisco Marchant, ambos con un valor de 500 mil euros.