Cristóbal Campos revela que accidente que le costó su pie fue un intento de suicidio: “Atenté contra mi vida”

El exfutbolista explicó que su salud mental ya estaba deteriorada desde antes y que el accidente fue consecuencia de una acumulación de factores personales y profesionales.

El exarquero de Universidad de Chile y San Antonio Unido, Cristóbal Campos, realizó una estremecedora confesión sobre el accidente automovilístico que sufrió en 2024 y que derivó en la amputación de su pie izquierdo: no fue un hecho fortuito, sino un intento de quitarse la vida en medio de una profunda crisis emocional.

En conversación con el programa Íntimo de TNT Sports, Campos relató que atravesaba un complejo cuadro depresivo cuando ocurrió el hecho.

“Me tocó hablar de la situación de mi depresión también ante los medios, ante mis compañeros, que también me hizo mal porque me hizo muy vulnerable y así fui bajando mi tema emocional. Va a ser fuerte, quizás, lo que voy a decir. Atenté contra mi vida. No es algo que yo quisiera transmitirle a la gente, pero siempre hablo con la verdad”, afirmó, visiblemente afectado.

El exfutbolista explicó que su salud mental ya estaba deteriorada desde antes y que el accidente fue consecuencia de una acumulación de factores personales y profesionales.

“Creo que hoy en día la salud mental es muy importante. Las cosas suceden por algo. Tuve muchos detonantes, como mi relación, en lo futbolístico. No conseguía estar bien, había tocado fondo”, expresó.

Además, Campos aclaró que, contrario a lo que se especuló en un principio, no había consumido sustancias al momento del siniestro, aunque sí reconoció conducción temeraria.

“Era un sube y baja de mi estado emocional que al final no lo pude controlar. Cuando tomo la decisión de atentar contra mi vida se habló de que iba con alcohol, que iba con droga. Me hicieron el test de alcoholemia y salió negativo. Claramente iba a un exceso de velocidad que no correspondía, que me llevó a hacer lo que hice”, señaló.

Actualmente, el exjugador de 24 años se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico, apoyado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), en un proceso de recuperación integral tras los hechos que marcaron un punto de quiebre en su vida.

Cabe recordar que en paralelo al accidente, Cristóbal Campos también enfrentó una causa judicial durante 2024, cuando fue formalizado por el delito de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. El caso motivó su salida definitiva de Universidad de Chile, donde se formó profesionalmente.

🗣🧤🔵🔴 La verdad del accidente que cambió su vida Cristóbal Campos, en #Íntimo con Gonzalo Fouillioux, realizó un duro reconocimiento de las motivaciones que tuvo la noche del choque que terminó con parte de su pierna amputada Afirmó no estaba pasando un buen momento: “Había… pic.twitter.com/9YyisX63Ch — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 16, 2025

El contenido de este informe aborda un posible caso sensible relacionado con el suicidio. Si tú o alguien que conoces está pasando por momentos difíciles o enfrentando pensamientos de autolesión, es fundamental buscar apoyo profesional.

En Chile, el Ministerio de Salud ha establecido la línea telefónica *4141, un recurso clave para quienes necesiten asistencia en situaciones de crisis relacionadas con la salud mental y el suicidio. Esta línea es completamente gratuita y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

A través de este servicio, las personas que se encuentren en una emergencia de salud mental asociada al suicidio pueden ponerse en contacto con un psicólogo capacitado, quien brindará apoyo inmediato y orientación profesional.

Recuerda: Tu bienestar es lo más importante. No dudes en pedir ayuda.