Cristiano Ronaldo vuelve a deslumbrar con un golazo de chilena y alcanza las 954 anotaciones

Cristiano Ronaldo protagonizó una nueva exhibición de talento en la victoria del Al-Nassr por 4-1 frente al Al Khaleej Club, firmando un espectacular gol de chilena que recordó sus mejores épocas en el Real Madrid y la Juventus.

El tanto llegó en el minuto 95, cuando el delantero portugués recibió un centro preciso en el área y, con su clásica potencia y coordinación, definió de chilena para sentenciar el marcador.

La anotación desató la ovación de los hinchas y selló una actuación que refuerza la vigencia del atacante.

Con esta conquista, Ronaldo alcanzó su gol número 954 como profesional, una cifra que subraya su extraordinaria capacidad goleadora incluso en el tramo final de su carrera.

Su rendimiento, a sus 40 años, continúa sorprendiendo al mundo del deporte y consolida su estatus como uno de los futbolistas más determinantes de la historia.