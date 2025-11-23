Deportes cristiano ronaldo

Cristiano Ronaldo vuelve a deslumbrar con un golazo de chilena y alcanza las 954 anotaciones

Por CNN Chile

23.11.2025 / 16:51

{alt}

El tanto llegó en el minuto 95, cuando el delantero portugués recibió un centro preciso en el área y, con su clásica potencia y coordinación, definió de chilena para sentenciar el marcador.

Cristiano Ronaldo protagonizó una nueva exhibición de talento en la victoria del Al-Nassr por 4-1 frente al Al Khaleej Club, firmando un espectacular gol de chilena que recordó sus mejores épocas en el Real Madrid y la Juventus.

El tanto llegó en el minuto 95, cuando el delantero portugués recibió un centro preciso en el área y, con su clásica potencia y coordinación, definió de chilena para sentenciar el marcador.

La anotación desató la ovación de los hinchas y selló una actuación que refuerza la vigencia del atacante.

Con esta conquista, Ronaldo alcanzó su gol número 954 como profesional, una cifra que subraya su extraordinaria capacidad goleadora incluso en el tramo final de su carrera.

Su rendimiento, a sus 40 años, continúa sorprendiendo al mundo del deporte y consolida su estatus como uno de los futbolistas más determinantes de la historia.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Mascareño y cómo es el votante de Parisi: Clase media emergente que ve en el candidato un modelo de ascenso
Influyentes, capítulo 78: Juan Pardo y Aldo Mascareño
Juan Pardo afirma que si Kast llega al poder, "el Partido Republicano tiene que cuidarse mucho de su pulsión autoritaria"
Recluso se fuga de la cárcel Colina 2: Gendarmería y Carabineros despliegan masivo operativo para encontrarlo
Primera semana hacia segunda vuelta: Jara llama a participar de debates y Kast afirma que "la gente ya los conoce"
¿Qué se necesitaría para que Nicolás Maduro renuncie al poder en Venezuela? Esto dicen los expertos